إصابة نيمار أدت إلى تهديدات بالقتل لتياجو مينديش

إصابات نيمار مثيرة للجدل دائمًا

يبدو أن التسبب في إصابة نيمار أمرًا ليس بالهين، فبعد أن تم تهديد زونيجا بالقتل في كأس العالم 2014 حين أصاب ظهره، الآن يأتي الدور على تياجو مينديش.

اللحظات الأخيرة من مباراة ليون شهدت تدخلًا عنيفًا من تياجو مينديز على نجم باريس سان جيرمان أدى إلى خروج الدولي البرازيلي من الملعب وهو يبكي من شدة الألم.

ورغم أن التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة ليست بنفس السوء الذي كان يُخشى في البداية، لكن والد نيمار يعتقد أنه حان الوقت للحكام لحماية اللاعبين بأرض الملعب.

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وفي ذلك السياق، تلقى لاعب خط وسط ليون تياجو مينديش تهديدات بالقتل في أعقاب إصابة نجم باريس سان جيرمان نيمار، بحسب زوجة اللاعب كيلي مينديش ومدربه رودي جارسيا.

منذ ذلك الحين، تحدث جارسيا مدرب ليون عن هذا الموضوع، وأدان المسؤولين ودافع عن تصرفات لاعبه على أرض الملعب مدعيًا أن تياجو لم يكن يريد سوى الكرة في ذلك الوقت.

وأضاف المدير الفني لنادي أولمبيك ليون أيضًا وأن نيمار لم يكن محظوظًا لأنه كان في وضع يسمح له بالإصابة على الرغم من عدم تعمد مينديش لذلك.

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يذكر أن نيمار قد خرج من أرض الملعب محمولًا وهو يبكي بحرقة بعد إصابته مما أثار القلق حول الإصابة وأن تتسبب في إبعاده عن الملاعب لفترة طويلة.