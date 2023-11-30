حتى المدربين لم يسلموا .. إصابة مدرب نابولي ضد ريال مدريد!

واقعة غريبة في البرنابيو

تعرض مدرب نابولي والتر ماتزاري لإصابة غريبة أثناء قمة ريال مدريد والفريق الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وقاد ماتزاري فريقه ضد الملكي فقط للمرة الثانية منذ عودته بولاية ثانية عقب إقالة رودي جارسيا، وذلك في الخسارة 4-2 مساء الأربعاء.

وقالت "أمازون برايم" التي تواجد فريق العمل الخاص بها في أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" لتغطية اللقاء إن مدرب نابولي تعرض لإصابة عضلية بسببهم.

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وذكر أليساندرو ألشياتو، مراسل القناة، أن ماتزاري كان غاضباً بسببه وحاول ملاحقته، وعند محاولته الركض تعرض لشد عضلي أجبره على التوقف.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل النادي الإيطالي لتوضيح حالة مديره الفني، وإذا كانت الإصابة ستؤثر على تواجده في قمة الأحد ضد إنتر بالدوري المحلي.