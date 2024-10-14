ردًا على الهجوم عليه لإصابة لامين يامال .. دي لافوينتي غاضبًا: انظروا إلى ميسي ورونالدو!

مدرب لاروخا يدافع عن نفسه..

أعرب لويس دي لافوينتي؛ المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن غضبه الجم من الحملة المقامة ضده على خلفية تعرض لامين يامال؛ نجم برشلونة، للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مستغربًا ممن يطالبونه بالاعتماد عليه لدقائق أقل.

نجم البرسا تعرض للإصابة بشد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، خلال مواجهة الدنمارك أول أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

الإصابة أتت على إثر اللعب العنيف من قبل لاعبي الدنمارك في محاولة لإيقاف خطورة اللاعب الشاب، لذا وجه الجمهور اللوم لمدرب لاروخا لعدم استبداله فور مشاهدته لطريقة الاحتكاك معه من قبل الخصم.

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في هذا الشأن، قال دي لافوينتي خلال تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو" من المؤتمر الصحفي للمدرب: "ما يحدث غريب، يحزنني أن نفتح بابًا لنقاشات حول ما إذا كان من المفترض أن يلعب يامال لمدة أقل أو توجيه اتهامات بتعرضه للإصابة، لأننا أجبرناه على اللعب، على سبيل المثال في العام الماضي لعبنا 17 مباراة دولية، كنا محظوظين وجميع الأسبان فرحوا بالوصول إلى نهائي اليورو، لكن هذا العام سنلعب عشرة لقاءات فقط، وفي غضون عامين سنكون قد لعبنا حوالي 24 مباراة، أي بمعدل مباراة واحدة في الشهر، لذا دعونا نتوقف عن مثل تلك المناقشات، كفى مراوغة!".

وبسؤاله عن خوض لامين أكثر من 70 مباراة ما بين لا روخا وناديه "برشلونة" في العام الماضي، علق المدير الفني للمنتخب الإسباني: "إذا لم أقم باستدعاء يامال، ستنتقدوني كذلك، تبدو متشددين وأنا الرجل السيئ في الحكاية، لا! انظروا لميسي ورونالدو اللذين لعبا كافة مباريات بلادهم، مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين يجب أن يشاركوا في كافة المباريات".

وعن تعرضه لضغوطات من برشلونة لاستبعاد اللاعب الشاب من مباراة الغد أمام صربيا، رد دي لافوينتي: "يامال أخبرني بأنه يعاني من بعض الانزعاجات، تحدثت معه وأخبرني أن يشك في مدى جاهزيته لحين موعد المباراة، لذا بناءً على شكه قررنا منحه قسطًا من الراحة، خاصةً وأن المغامرة بالدفع به قد تعرضه للخطر، لكن ليس صحيحًا لأنني تعرض لأي ضغط من برشلونة، إذ تجمعني به علاقة جيدة جدًا".

وأضاف: "أيها العرافون؛ ليس منكم من يرتدي قبعة الساحر، لذا فجميعنا في قارب واحد؛ لا يعرف أي منا ما سيحدث لو كنا دفعنا به لمدة أقل، يامال لعب ما كان يجب أن يلعبه، لأن هذه هي كرة القدم".

واختتم بانتقاده لعدم استبداله عندما أدرك أنه يتعرض لتدخلات عنيفة من قبل لاعبي الدنمارك: "هل منكم من لعب كرة القدم؟، إذا نعم! ألا تتعرضون للركل في المباريات؟!، المنافس يستخدم كافة أسلحته، هذا الأمر معروف منذ القدم، اللاعبون يحاولون إيقاف خصمهم بطريقة ما وإلا فلن تُلعب كرة القدم، وإن كان يجب اتباع القواعد وإلا ستتحول كرة القدم لمباريات ركل، والسؤال الآن (هل تريدون تحميلي مسؤولية تعرض لامين للركل؟!".

يذكر أن مدة غياب يامال عن الملاعب لم تتحدد بعد بشكل دقيق، إذ يعتمد الأمر على مدى تعافيه، في وقت مقبل به برشلونة على خوض عدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، إذ يستأنف منافساته عقب فترة التوقف الحالية بملاقاة إشبيلية ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في 20 من أكتوبر الجاري، ثم استضافة بايرن ميونخ في 23 من الشهر ذاته ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فالحلول ضيفًا على ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ11 من الدوري المحلي والمقرر له 26 من نفس الشهر.