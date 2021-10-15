إصابة فريدة من نوعها تحرم زياش من مواجهة تشيلسي وبرينتفورد!

غريب بعض الشيء..

أعلن المدير الفني لتشيلسي، توماس توخيل، غياب حكيم زياش عن مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي يوم السبب بسبب الإصابة.

ولم يشارك زياش رفقة منتخب المغرب في المعسكر الدولي الأخير بسبب خلافاته مع المدرب وحيد خاليلوزيتش، ولسوء حظه فإنه لم يستغل التوقف للاستعداد جيدًا للعودة للبلوز.

الغريب كان السبب الذي أرجع إليه توخيل ابتعاد زياش عن مباراة برينتفورد، حيث قال "لقد غاب عن آخر تدريبين بسبب إصابته بالصداع، لذلك على الأغلب لن يتواجد معنا غدًا".

وشارك زياش هذا الموسم في 6 مباريات فقط بمختلف البطولات أغلبهم كبديل، ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في مباراة السوبر الأوروبي أمام فياريال.

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في الوقت نفسه، تحدث توخيل عن ترشح خمسة من لاعبي تشيلسي لجائزة الكرة الذهبية وهم "سيزار أزبيلكويتا وجورجينيو ونجولو كانتي وروميلو لوكاكو وماسون ماونت".

الألماني رد على ذلك بقوله "أتمنى أن يتحصل على الجائزة أحد لاعبينا، فهذا سوف يساعد على زيادة الثقة وكل شيء تحتاجه لتصبح لاعبًا جيدًا".

وأتم "أنا حتى لا أعرف من هم الخمسة المرشحون من تشيلسي، لن أحكم على أحد وأفضله على الآخر، الجميع قدّم موسمًا مميزًا العام الماضي".

الجدير بالذكر أن تشيلسي حاليًا يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف ليفربول.