أبانوب صفوت

لم يحظَ لويس سواريز ببداية جيدة للموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن أُصيب في المباراة الافتتاحية أمام أتلتيك بلباو ليعاني برشلونة من فقدان أثنين من أفضل لاعبيه وهما السفاح الأوروجوياني بالإضافة إلى ليونيل ميسي، ليخسر البلاوجرانا المباراة الأولى في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف.

لم يستطع لويس سواريز استكمال الشوط الأول من المباراة بعد أن شعر بألم في إحدى ساقيه، وطالب الجهاز الفني بتبديله، ليحل البرازيلي رافينيا عوضاً عنه بعد أن خرج كوتينيو من القائمة تماماً لأنه على وشك الانضمام لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة، وهو ما يترك البلاوجرانا في حيرة كبيرة لتعويض مهاجم ليفربول السابق.

في هذا التقرير سنتعرف على إصابة لويس سواريز، كيف حدثت؟ والمدة التي سيغيب عنها مع فريقه برشلونة الذي اضطر لبدء موسمه بدون أبرز نجومه ويخشى من نفس المصير أمام بلباو في قادم الجولات.

أُجريت بعض الفحوصات الطبية للمهاجم لويس سواريز عقب نهاية لقاء أتلتيك بلباو الذي أُقيم في سان ماميس، وأثبتت تعرض اللاعب لإصابة في ربلة الساق اليمنى، وأضاف الحساب الرسمي للنادي بأن مدة تعافيه تعتمد على مدى استجابته للعلاج في الفترة المقبلة، لكن من المتوقع ألا تطول.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii