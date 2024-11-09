ليست المرة الأولى .. سالم الدوسري يلجأ إلى طريقة علاجية "مُعتادة" لتسريع عودته إلى الهلال

جدل حول مدة غياب النجم السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية خضوع سالم الدوسري، جناح الهلال ومنتخب السعودية إلى عملية علاجية "مصغرة"، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق.

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وتعرض سالم الدوسري (33 عامًا) إلى إصابة خطيرة إثر تدخل عنيف مع لاعب الاتفاق مشعل صبياني، ليسقط على الأرض متألمًا ويغادر المباراة محمولًا على "النقالة الطبية"، مما تسبب في استبعاده أيضًا من قائمة المنتخب السعودي للتجمع الدولي الأول تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لما نشره الصحفي السعودي عبد الإله المرحوم، عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، فإنه "من المتوقع (إذا استدعى الأمر) أن يجري سالم الدوسري عملية علاجية مصغرة باستخدام حقنة PRP أو ما يسمى طبيًا حقنة البلازما (الإرشاد بالأشعة الصوتية)".

وأشار إلى أن "هذه الطريقة ستركز على علاج مفصل القدم وتفيد في بناء الأنسجة المتهتكة والأربطة المتضررة وتسرع في العودة للمشاركة مع الفريق".

وأضاف المرحوم: "سبق لسالم أن أجرى هذا العلاج في القدمين اليمنى واليسرى في إصابات متفرقة تعرض لها في مفصل القدم".

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وواصل: "الدكتور مشعل الشعلان استشاري أشعة الجهاز العضلي الهيكلي المتخصص في مثل هذه العمليات، أجرى لسالم في أبريل الموسم الماضي، حقنة البلازما وعاد بعدها للمشاركة مع الفريق".

وكان نادي الهلال، قد أعلن أمس الجمعة أن إصابة سالم في مفصل القدم دون أن يحدد مدة غيابه، إلا أن أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز التويجري، أكد أن غياب الدوسري قد يمتد من 3 إلى 10 أيام، إذا كانت الإصابة مجرد كدمة فقط؛ أما إذا كان هُناك تضرر في الأربطة، قد يفقد الهلال نجمه الدولي السعودي، لفترة من أسبوعين إلى شهرين.