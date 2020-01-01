زياش يخرج مصابًا من مباراة ليدز يونايتد

زياش يتألق ولكن سوء الحظ يلازمه

تعرض النجم الدولي المغربي حكيم زياش للإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه تشيلسي أمام ضيفهم ليدز يونايتد ليغادر المباراة مبكرًا.

وغادر حكيم زياش اللقاء بعد 30 دقيقة فقط بسبب شعوره بانزعاجات على مستوى الركبة ليحل محله كريستيان بوليسيتش الدولي الأمريكي.

سقط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد تمريره إلى ريس جيمس في التحضير لهدف التعادل للبلوز والذي سجله المتألق مؤخرًا أوليفييه جيرو.

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خلال اللقطة سقط زياش في لعبة مشتركة إثر تداخل المدافع على الجانب الأيمن لاستلام الكرة من زياش وعرضها إلى أوليفييه جيرو لتسديدها في الشباك.

لاعب الوسط والجناح المهاجم لديه هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن فيما مر من هذا الموسم بالإضافة إلى هدف في دوري أبطال أوروبا.

وحصل زياش على الكثير من الإشادات جاء آخرها من قبل لاعب وسط تشيلسي السابق سيسك فابريجاس الذي قال إنه قادر لى قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

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وأضاف فابريجاس: "إنه لاعب جيد جدًا ولديه هذه الرؤية التي تحتاجها في فريق كبير مثل تشيلسي الذي يريد الفوز وأن يكون بطلًا في نهاية الموسم"