بعد الإصابة المخيفة أمام ليفربول .. توتنهام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لبنتانكور

تعرف على آخر تطورات إصابة نجم توتنهام

كشف نادي توتنهام آخر تطورات للحالة الصحية للنجم الأوروجوياني رودريجو بنتانكور، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة في مباراة ليفربول.

وشهدت الدقيقة 6 من زمن المباراة، تعرض رودريجو لإصابة قوية تسببت في إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق كاملة، بسبب التواء بشكل غير صحيح لرقبة اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي توتنهام عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن اللاعب أصبح واعيًا ولكنه بحاجة للفحوصات.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "يمكننا التأكيد على أن رودريجو واعٍ ويتحدث، وسيذهب إلى المستشفى من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية".

يُذكر أن توتنهام قد حقق الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.