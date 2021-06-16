ما هي إصابة حسان تمبكتي مع السعودية أمام أوزبكستان؟

تعرف على كل ما يخص إصابة النجم حسان تمبكتي الخطيرة في مباراة منتخب السعودية أمام أوزباكستان في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس أمم آسيا..

مشهد أقل ما يوصف بالمروع عاشته جماهير كرة القدم السعودية يوم الثلاثاء، بعد سقوط مدوٍ للنجم حسان تمبكتي خلال مباراة منتخب السعودية أمام أوزباكستان في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس أمم آسيا وكأس العالم.

المنتخب السعودي تمكن من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة وضمن تواجده في المرحلة الأخيرة المؤهلة للمونديال، غير أن لقطة إصابة تمبكتي نغّصت فرصة الأخضر بالمرور بعدما كان يصارع اللاعب الحياة والموت بأتم معاني الكلمة.

وأتت لقطة تمبكتي بعد أيام قليلة من اللقطة الأخرى المرعبة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي حدثت لكريستيان إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا، مما زاد من حجم المخاوف حول المدافع السعودي الشاب.

عاملوه كإريكسن .. ردود أفعال إصابة حسان تمبكتي الخطيرة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم كل ما يخص إصابة حسان تمبكتي.

ما هي إصابة حسان تمبكتي في مباراة السعودية وأوزباكستان؟

في الدقيقة 72 من عمر المباراة، لُعبت كرة طولية لأوزباكستان في مناطق منتخب السعودية، ليقفز تمبكتي محاولًا التعامل معها.

على غرار ما يحدث في الملاعب العالمية 🏟



الطاقم الطبي يتدخل بسرعة رهيبة حتى يتم علاج حسان تمبكتي 🇸🇦



اللاعب سقط على أرضية الملعب بعد التحام هوائي قوي مع زميله محمد العويس 🚑



سلامات يا حسان 🙌#السعودية_أوزباكستانpic.twitter.com/s2Op2X5bmT — موقع جول السعودي (@GoalSA) June 15, 2021

لسوء الحظ، خرج الحارس محمد العويس في نفس التوقيت وتدخل دون قصد مع زميله، لينتهي المطاف بتمبكتي ورأسه ترتطم بالأرض بكل قوة.

على الفور، تحرك الجهاز الطبي لمنتخب السعودية في أقل من ثوانٍ ووصل إلى اللاعب الذي بدا في حالة خطيرة جدًا.

كيف حالة حسان تمبكتي بعد الإصابة؟

ووفقًا لما أعلنه رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، صالح الحارثي، فإن تمبكتي تعرض إلى حالة بلع لسان وفقدان للوعي لمدة لحظات.

التدخل السريع من قبل الجهاز الطبي تسبب في نجاح عملية إسعاف تمبكتي، ثم نُقل إلى المستشفى الجامعي الملحق بجامعة الملك سعود في الساعات الماضية.

حالة اللاعب حاليًا مستقرة، ومن المقرر أن يخضع إلى مزيد من الفحوصات على الرقبة وغيرها للاطمئنان على حالته في الفترة المقبلة.

ما هي ردود الأفعال على إصابة حسان تمبكتي؟

تضامن كبير جدًا تواجد على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات الماضية مع تمبكتي ودعم ضخم سواءً من الجماهير أو الرياضيين له بعد سقوطه المروع.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بزيارة اللاعب في المستشفى للاطمئنان على حالته.

الجميع تمنى للمدافع الشاب السلامة والعافية، والجميع حاليًا يدعو له بأن يتمكن من التواجد في بطولة أولمبياد طوكيو الشهر المقبل مع منتخب السعودية وإن بدا الأمر صعبًا إلى حد كبير.

ووجبت الإشارة إلى أن الجهاز الطبي لمنتخب السعودية تلقى إشادات واسعة على طريقة تعامله الاحترافية والسريعة التي أنقذت حياة تمبكتي بأتم معاني الكلمة.

ماذا حدث لكريستيان إريكسن في يورو 2020؟

لم يتعرض إريكسن لأي إصابة أو التحام مع أحد اللاعبين ولكن في الدقيقة 42 وبينما يمرر أحد اللاعبين الكرة لنجم إنتر، سقط اللاعب مغشيًا عليه.

استمرت الأخبار تتراوح دون معرفة الحالة الصحية للاعب، إلا أنّه استيقظ قبل لحظات من خروجه من الملعب وتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

أصدر الاتحاد الدنماركي بيانًا رسميًا يؤكد أنّ اللاعب استيقظ ويخضع للفحوصات الطبية، وبعدها أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنّ حالته استقرت.

وجاءت الأخبار السارة من وكيل أعماله الذي أكد تواصله مع والد اللاعب وأنّ نجم إنتر استيقظ وأصبح مدركًا لما حوله واستطاع الحديث.