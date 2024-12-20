"إصابة مفاجئة" وحلم كأس كاراباو يهددان انتقال حارس نيوكاسل إلى الشباب

تطورات جديدة في ملف انتقال مارتن دوبرافكا إلى الشباب..

أعرب نادي الشباب، عن رغبته في التعاقد مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي، خلال موسم الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم مرمى الليوث، عقب إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، بقطع في الرباط الصليبي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقرر الشباب الاعتماد على خدمات عبد الله المعيوف، بصورة أساسية، بعد إصابة كيم، حيث شارك في 6 مباريات في دوري روشن، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الاتفاق بين الشباب والحارس دوبرافكا، لا يزال مبكرًا، فيما تعقدت الأمور، بعدما تعرض الحارس الأساسي نيك بوب، لإصابة في الركبة، ويتوقع أن يظل خارج الملاعب، حتى النصف الثاني من يناير المُقبل.

وقرر المدير الفني لنيوكاسل، إيدي هاو، الاعتماد على الحارس دوبرافكا، في آخر مباراتين، وينتظر أن يظل السلوفاكي في المباريات الست المُقبلة - على الأقل -، بما فيها مباراة الذهاب أمام آرسنال، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، الأمر الذي قد يدفع المدرب للإبقاء على حارسه المرغوب من الشباب.

في المقابل، ذكر التقرير بأن مسؤولي نيوكاسل سيحاولون معرفة ما يرغب دوبرافكا في فعله، وهناك إدراك بأنه قد يطلب الرحيل إلى المملكة، خاصة إن كانت مدة العقد والأجور المعروضة من الشباب، تتناسب مع ظروفه الشخصية، علمًا بأن الحارس صاحب الـ35 عامًا، سينتهي عقده مع ناديه الإنجليزي في الصيف المُقبل.

GOAL

وكان الشباب يفاضل بين دوبرافكا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، قبل أن يستقر على حارس نيوكاسل، فيما ذكرت تقارير بأن اختيار الحارس السلوفاكي، كان بناءً على رغبة المدير الفني السابق، البرتغالي فيتور بيريرا، والذي رحل إلى صفوف وولفرهامبتون.