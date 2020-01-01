إصابة جديدة تُداهم صفوف بايرن ميونخ في قطر

لا يُعقل هذا الكم من الإصابات..

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، إصابة سيرجي جنابري خلال تدريبات البافاري في المعسكر المقام بقطر حاليًا.

فليك خلال حديثه مع الإعلاميين بعد التدريب قال "جنابري يُعاني من مشاكل في وتر العرقوب، كان عليه التوقف عن التدريب معنا هذا الصبح.".

كما أضاف "علينا أن نكون حذرين ويجب أن نأخذ هذه الإصابة على محمل الجد. نأمل أن يمر الأمر سريعًا ويمكنه العودة من جديد للتدريبات في وقت قريب.".

وبحسب ما قاله فليك، فإن الدولي الألماني قد تعرض على الفور لعلاج داخل الملعب، حيث تم وضع ضمادات على موضع الإصابة في ساقه اليمنى، ولكن من غير المعلوم كم سيطول غيابه.

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بهذا، ينضم جنابري إلى قائمة المصابين في العملاق البافاري والتي تضم روبرت ليفاندوفسكي وخافي مارتينيز ولوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله وكينجسلي كومان.

جديرٌ بالذكر أن صاحب الـ24 عامًا يُعد واحدًا من نجوم بايرن هذا الموسم، إذ سجّل 11 هدفًا خلال 22 مباراة بمختلف المسابقات مع صناعته لـ8 آخرين.

كما يجدر الإشارة إلى أن بايرن يخوض معسكره حاليًا في الدوحة قبل أن يعود لألمانيا منتصف هذا الشهر ليبدأ الدور الثاني من البوندسليجا عندما يحل ضيفًا على هيرتا برلين في العاصمة.