إصابة بايلي في الرأس تثير قلق مانشستر يونايتد

كرات الرؤوس مشكلة في كرة القدم

أثار المدافع الإيفواري إريك بايلي القلق في مانشستر يونايتد بعدما غادر مباراة واتفورد مبكرًا ودخل مكانه هاري ماجواير قبل دقائق من نهاية الشوط الأول

وكان إيريك بايلي ضحية صدام بالرأس في الشوط الأول لمانشستر يونايتد ضد واتفورد اليوم السبت عندما أجبر على الخروج من الملعب بعد تصادمه مع الحارس دين هندرسون.

تلقى المدافع الإيفواري العلاج على أرض الملعب على الفور قبل أن يقرر الطاقم الطبي خروجه احترازيًا وبدا أنه يعاني من آثار الاصطدام حيث بدا في حالة ذهول.

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لم يخاطر مانشستر يونايتد باحتمال تعرض مدافعه لإصابة في الرأس، مما أدى إلى إخراج بايلي من المباراة وإرسال هاري ماجواير مكانه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

كان بايلي قد غاب عن التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد منذ فترة طويلة بسبب الإصابات وبدأ يستعيد مكانه من جديد في المباريات الأخيرة التي قدم فيها مردودًا جيدًا.

لكن سولشاير استدعاه للعب أساسيًا في قلب الدفاع قبل فترة وجيزة من فترة أعياد الميلاد وبدأ آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أساسيًا، وآخرها لعب 90 دقيقة في مباراة الفوز على أستون فيلا.

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يذكر أن إصابات الرؤوس قد استدعت موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تبديل إضافي في حالات الارتجاج أو الاشتباه في وجود ارتجاج من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.