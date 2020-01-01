إصابة السومة بـ "كورونا" تضرب الأهلي قبل لقاء النصر

الأهلي يفقد السومة في أحد اللقاءات الهامة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن إصابة السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي بفيروس كورونا، بعد ظهور المسحة الخاصة به.

وانتشر فيروس كورونا مؤخرًا بين نجوم كرة القدم، وتسبب في غياب أكثر من نجم عن فريقه خلال مباريات هامة للغاية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن اللاعب خضع لمسحة طبية أظهرت إيجابية التحاليل بإصابته بكورونا.

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ويخضع اللاعب في الوقت الحالي للعزل الصحي واتباع الإجراءات الاحترازية والبروتوكول العلاجي المتبع في هذه الحالات.

ويبتعد السومة بذلك عن مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يعد من أبرز المحترفين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفصله هدف واحدًا فقط عن الانفراد بلقب هداف دوري المحترفين بعد تساويه مع ناصر الشمراني بـ126 هدفًا.