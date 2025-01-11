بأقل من 5 دقائق .. إصابة لاعب الاتحاد والشنقيطي "يقلق" الجماهير في مباراة الفيحاء

ماذا حدث في مباراة الفيحاء والاتحاد؟

شهدت جماهير نادي الاتحاد، 5 دقائق "مقلقة"، في مباراة الفيحاء، بعدما تعرض أحد لاعبي الفريق للإصابة، نتيجة التدخل القوي من المنافس، خلال اللقاء المُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتعرض عبد العزيز البيشي، جناح الاتحاد، لإصابة قوية، أجبرته على مغادرة ملعب المباراة، عبر السيارة الطبية، ليجري المدير الفني الفرنسي لوران بلان، تبديلًا اضطراريًا، بمشاركة عبد الإله هوساوي بديلًا له في الدقيقة 13.

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وقبلها بدقيقتين، عانى مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، من آلام أيضًا، لتصبح جماهير العميد قلقة من إجراء تبديلين اضطراريين في وقت واحد، إلا أن الشنقيطي طمأن الجماهير باستئناف اللعب بشكل طبيعي.

وذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إن البيشي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية اليمنى للفخذ بعد انطلاقة في بداية المباراة، مضيفًا أن البيشي قبل شهر ونصف فقط، تعرض لتمزق في العضلة الخلفية (الجهة اليسرى)، وغاب بسببها لمدة 4 أسابيع من أجل تلقي العلاج.

ولم يهنأ عبد العزيز البيشي بالعودة للمشاركة أساسيًا مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث شارك بديلًا في 4 مباريات سابقة، بإجمالي 7 دقائق، كون بلان يشارك به في الدقائق الأخيرة من مباريات التعاون والأخدود والرياض والأهلي.

الجدير بالذكر أن البيشي، الذي تعرض للإصابة، وأظهرته عدسات المباراة، وعلى وجهه علامات الحزن الكبير، كان يشارك في مباراته رقم 130 مع الاتحاد في جميع المسابقات، علمًا بأن اللاعب لعب أساسيًا هذا الموسم، ولكن في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وشارك البيشي أساسيًا في مركز الجناح الأيمن للاتحاد بمباراة الفيحاء، بعدما قرر لوران بلان، استمرار غياب الفرنسي موسى ديابي، لعدم الجاهزية، والذي يغيب منذ حوالي شهرين عن الملاعب، إثر معاناته من التواء في الكاحل الأيسر وإصابة في أربطة المفصل.