إصابة أول لاعب إماراتي بفيروس كورونا

كورونا يتسلل للاعبي كرة القدم الإماراتيين

طال فيروس كورونا المستجد أول لاعب إماراتي، بعد أيام من إعلان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الموعد الرسمي لعودة المباريات.

الدوري الإماراتي توقف منذ مارس الماضي، في ظل انتشار الفيروس المستجد في كافة بلدان العالم، لكن اتحاد الكرة كان قد أعلن في أواخر إبريل الماضي، أن المباريات ستعود في أغسطس المقبل، في ظل استقرار الأوضاع الطبية بالبلاد. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية فإن محمد جمال؛ لاعب حتا المعار إلى نادي الإمارات، أصيب بكورونا، إذ ثبت إيجابية الفحوصات التي أجراها.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا دخل الحجر الصحي في إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج والعناية الكاملة، لحين شفائه.

وتعد هذه هي الحالة الأولى للإصابة بالفيروس من بين لاعبي الكرة القدم الإماراتيين، في حين أنه أصاب رياضيي الألعاب الأخرى من قبل، إذ توفي منه إداري فريق الشباب بنادي النصر للكرة الطائرة غانم الطاهري، وأودى بحياته.

يذكر أن جمال ساهم في احتلال الإمارات للمركز الأول في دوري الدرجة الأولى برصيد 39 نقطة، مع مرور 16 جولة، وبقاء أربع جولات على النهاية.