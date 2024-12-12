أزمة ثقة تدفع نجوم ريال مدريد للاستعانة بمساعدات خارجية .. وأنشيلوتي ضمن قائمة المتهمين!

ماذا يحدث في فالديبيباس

وضعت لعنة الإصابات التي ضربت نادي ريال مدريد، جميع أفراد الجهاز الطبي للفريق والمعالجين تحت ضغط كبير، خصوصًا مع الرقابة المسلطة عليهم من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن هناك أزمة ثقة نشأت بين لاعبي ريال مدريد من جهة والجهاز الطبي والمعالجين الفيزيائيين في النادي الملكي، في ظل الإصابات العديدة التي ضربة الفريق مؤخرًا.

وأشارت الشبكة إلى أن بينتوس، المعد البدني لريال مدريد، أحد أبرز المتهمين بتعريض اللاعبين لإصابات خطيرة في النصف الأول من الموسم الجاري، حيث يدرك المعد الإيطالي الآن أن عمله الذي كان دائمًا موضع إشادة، أصبح الآن "موضع شك".

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وأضافت: "الأمر لا يتوقف عند بينتوس، بل إن لاعبي الميرنجي يعتبرون أن الأفراد في قطاع الخدمات الطبية أو المعالجين في النادي لا يصلون إلى المستوى المطلوب أيضًا".

وأوضحت "ريليفو"، أن الجهازين الطبي والبدني أصبحا مهددين، ليس فقط لأنهما يتحملان جزءًا من المسؤولية عن الإصابات، بل لأنهم يرون كيف يفقد اللاعبون الثقة في أساليبهم، حيث يحاول فيليبي سيجورا، رئيس الخدمات الطبية وفريقه بالكامل، جنبًا إلى جنب مع المعالجين الفيزيائيين حفظ ماء الوجه بتقديم تقرير جديد في عطلة نهاية كل أسبوع.

وأكدت أن غياب الثقة دفع عدد من لاعبي ريال مدريد للجوء إلى خبراء من خارج النادي وأبرزهم الحارس البلجيكي تيوب كورتوا، الذي وقع مع المعالج الطبيعي ديفيد فيولاتي للعمل معه، وهناك لاعبون آخرون انتهجوا نفس الطريق.

وختمت بأن أنشيلوتي أيضًا يتحمل جزءًا من المسؤولي، حيث يُتهم بعدم التحلي بالصبر وإرهاق اللاعبين من خلال إشراكهم في المباريات، متجاهلًا البروتوكولات المعمول بها، مثلما حدث مع رودريجو ضد خيتافي أو فينيسيوس ضد ليجانيس وأتالانتا.