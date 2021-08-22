إشبيلية يلبي طلبات كومان الهجومية ويعرض نجمه على برشلونة

كومان يستغيث وإشبيلية يجيب

يسعى الفريق الإسباني، إشبيلية للتخلص من لاعبه الهولندي، لوك دى يونج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جهته، كان كومان قد أعرب عن رغبته فى تعزيز خط الهجوم بلاعب إضافي هذا الصيف، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة الافتتاحية وشدد عليه في المباراة الثانية.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو بهدف لمثله، أمس، على ملعب الأخير "سان ماميس"، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ماذا كشفت التقارير الصحفية بخصوص لوك دي يونج؟

فحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن فريق إشبيلية يبحث عن فريق للتعاقد مع مهاجمه لوك دي يونج.

فمع قدوم الوافد الجديد رافا مير ووجود يوسف النصيري أصبحت مشاركة اللاعب الهولندي محل شك.

موقف برشلونة من التعاقد مع اللاعب؟

يفتقر النادي الكتالوني إلى أسلحته في خط الهجوم فمع إصابة كل من عثمان ديمبيلي وسيرخيو أجويرو وأنسو فاتي بالإضافة إلى رحيل الهداف التاريخي، ليونيل ميسي أصبح برشلونة يعاني على مستوى الهجوم.

الهولندي رونالد كومان يري أن يونج مهاجم إشبيلية سيكون إضافة قوية إلى كتيبة برشلونة الحالية كم أنه يعرف اللاعب جيدًا وتجمعهم علاقة حسنة بحسب "سبورت".

المهاجم الهولندي لم يصل لكونه هدفًا رئيسيًا على طاولة نادي برشلونة بعد، حيث يفضل النادي الكتالوني الانتظار على أمل ظهور فرصة أخرى قبل غلق الميركاتو.

لكن إذا تحققت الصفقة وانتقل لوك دي يونج إلى نادي برشلونة، سيكون ثالث لاعب هولندي في كتبية كومان بجانب المنتقل حديثًا ممفيس ديباي ولاعب خط الوسط فرينكي دي يونج.

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