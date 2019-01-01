إشبيلية يفوز في ديربي الأندلس ويزاحم الكبار على قمة الليجا

انتصار هام..

حقق إشبيلية فوزًا هامًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينيتو فياماريان في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

إشبيلية تقدم في النتيجة عبر لوكاس أكامبوس 13 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل ريال بيتس لورين مورون قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني تمكن لوك دي يونج من إدراك الهدف الثاني والانتصار، لتُحقق كتيبة لوبتيجي انتصارًا مهمًا في ديربي الأندلس على الجار اللدود ريال بيتيس.

أهمية هذا الانتصار تكمن في أنه جعل إشبيلية يرتقي إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحبي الصدارة ريال مدريد وبرشلونة وبالتساوي مع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

بينما واصل ريال بيتيس معاناته المضنية هذا الموسم، فعلى الرغم من تمكنه من الخروج بتعادل من السانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي، لكنه تلقى اليوم الهزيمة على أرضه ليحتل المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.