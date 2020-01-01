إشبيلية يرفض عرض مانشستر سيتي لضم كوندي

مانشستر سيتي حائر في البحث عن مدافع جديد

أعلن مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية رفض العرض الأول من مانشستر سيتي لضم كوندي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لينفي ما تم تداوله مؤخرًا.

وكان إشبيلية قد أعلن تمسكه بكوندي من قبل، ولكن المصادر الإنجليزية أكدت توصله لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي للانتقال إلى وصيف البريميرليج هذا الصيف.

وحول ذلك، أكد المدير الرياضي لإشبيلية مونشي أن النادي رفض عرضًا لشراء كوندي وسط تقارير عن قيام مانشستر سيتي بهذا الأمر وتوصله لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية.

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ومن جهته، قال كوندي إنه سعيد في إشبيلية ويطمح لتحقيق المزيد مع النادي في الموسم الجديد والذي سيشارك فيه الفريق الأندلسي بطل الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا.

وقال مونشي: "أشك في أن كوندي لديه اتفاق مع مانشستر سيتي لأنه لديه عقد معنا، وصله عرض؟ هذا صحيح، في الأيام الأخيرة تلقينا عرضًا من أحد الأندية للتعاقد مع كوندي ولكننا رفضناه"

وتابع: "كوندي أحد أهم لاعبي إشبيلية وسيكون ورقة رابحة بالنسبة لنا في مواجهة السوبر الأوروبي هذا الأسبوع أمام بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ، هو متحمس لهذه المباراة بشكل كبير"

وأردف: "الأمر ليس نهائيًا بالنسبة لنا، إذا قدموا عرضًا آخر، فسنستمع إليهم مرة أخرى وسنرد ولكننا فقط يمكننا اختيار وقت الرد عليهم، هذا يرجع إلينا كونه لاعبًا في صفوف إشبيلية"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحاول تعزيز دفاعه في الوقت الحالي من خلال قلب دفاع جديد، حيث فشل في ضم كوليبالي ويبحث الآن عن ضم مدافع إشبيلية الذي قدم موسمًا مميزًا.