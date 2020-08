مانشستر يونايتد وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية 2 × 1 مانشستر يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

78' نافاس أرسل عرضية من اليمين قابلها دي يونج بتسديدة يسارية عبرت للشباك من على يمين دي خيا.

78' الثااااااااااااااااني لإشبيلية عن طريق دي يونج.

75' فاسكيز يدخل بدلاً من سوسو.

73' خوردان ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار، فتعود الكرة له ليرسل عرضية أرضية يقابلها سوزو بتسديدة تصطدم بالدفاع.

72' خطأ لإشبيلية من على يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من بيساكا على ريجيلون.

69' بوجبا يحاول كسر التكتل ويرسل تسدسدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

67' راشفورد يتحصل على بطاقة صفراء لاعتراضه على قرار الحكم، وذلك بعد أن احتسب تماس لإشبيلية بدلاً من مانشستر يونايتد.

65' عرضية من اليمين عن طريق نافاس يبعدها دفاع اليونايتد.

60' بداية هجوم لإشبيلية بتمريرات في الخلف.

56' تبديلان لإشيبيلة بدخول منير بدلاً من أوكامبوس ودخول دي يونج بدلاً من النصيري.

53' بوجبا مرر كرة من أمام منطقة الجزاء لمارسيال الذي انفرد ببونو وأرسل تسديدة أبعدها المغربي من جديد.

53' الراااااااااااااائع بونو يواصل إنقاذ إشبيلية...

50' مارسيااااااااااال يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يمررها لراشفورد الذي يرسل تسديدة يعترضها الدفاع من جديد.

50' عرضية من اليمين عن طريق برونو تصل لمارسيال الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة يبعدها بونو، فتعود الكرة للفرنسي الذي يمررها لراشفورد فيرسل الإنجليزي تسديدة يعترضها فيرناندو.

49' حصار قوي يضربه اليونايتد على إشيبيلة.

46' راشفورد مرر كرة رائعة وضعت جرينوود في مواجهة الحارس، فأرسل تسديدة يسارية أبعده بونو ببراعة.

46' بونووووووووو يتألق من جديد ويمنع تقدم اليونايتد من جديد.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

