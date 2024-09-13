مدرب إشبيلية السابق يكشف كواليس خلافه مع راكيتيتش

كشف كيكي فلوريس، مدرب إشبيلية السابق، كواليس رحيل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب الفريق الأندلسي السابق، مشيرًا إلى استعداداه للعودة مرة أخرى للعمل في الشرق الأوسط.

وكان راكيتيتش قد تحدث في تصريحات صحفية، عن خلافاته مع كيكي فلوريس والتي كانت سببًا في رحيله عن إشبيلية، قائلًا: "من الواضح أنني لم أفهم كيكي، ولم أتفق معه في التفكير، لذلك يجب اتخاذ بعض القرارات لعدم صب الوقود على النار".

ورد كيكي فلوريس في تصريحات لإذاعة "لا كادينا سير": "أحترم الطريقة التي تعامل بها راكيتيتش مع الأمر، عندما التقيت به كان الأمر واضحًا للغاية. لقد فضل الرحيل وأخبرني بذلك، وكان علينا قبول اختياره وأعلنت ذلك للجميع في مؤتمر صحفي".

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وأضاف: "بالطبع كنت أتمنى لو بقي معنا. كان قائدًا للفريق وقرر الرحيل ولم يحدث شيء على الإطلاق، لأن نافاس وراموس وجوديلي استمروا معنا. بمعنى آخر، بقي لاعبون مهمون للغاية، وكنا قادرين على تحمل الأمر، ليس لدي مشكلة مع ما قاله، طالما أنها الحقيقة ولا يكذب وأحترم ذلك".

وعندما سُئل مرة أخرى عن رحيله عن إشبيلية، قال: "كل ما يمكنني فعله الآن هو مواصلة دعم الفريق ولاعبيه ولا أريد أن يتفق معي أحد في أي شيء. ما أريده هو أن يقدم إشبيلية أداءً رائعً وأن يحل صراعاته ويتقدم".

وتطرق كيكي فلوريس للحديث عن إمكانية عودته للتدريب في الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد كنت عملت هناك لسنوات بالفعل. لن أكون منافقًا أو ساخرًا.. ربما سأعود إلى هناك في وقت ما حتى أعزز وضعي الاقتصادي. لما لا؟ أنا واضح جدًا بشأن ما أشعر به كمدرب".