إشارة لرحيله؟ قميص مبابي خارج الخدمة بمتاجر باريس

لا أحد يسأل عن قميص مبابي!

حالة من الشك تغمر باريس، وتكاثرت الأقوايل بين رحيل أو بقاء مبابي، حتى انتقل ذلك بدوره إلى متاجر الملابس الرياضية في عاصمة الأنوار.

رفض باريس سان جيرمان العرض الثاني من ريال مدريد بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 متغيرات، لكن الفريق الفرنسي ليس واثقًا إذا انتهت الحكاية عند هذا الحد أم لا.

ماذا يحدث في متاجر الملابس الرياضية الباريسية؟

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن اختفاء قميص مبابي من متاجر الملابس الرياضية في شارع الشانزليزيه، أشهر منطقة في العاصمة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة، أن في المقابل كان الجميع لديه طلب واحد وهو القميص الذي يحمل اسم النجم الأرجنتيني ميسي، بعد يوم من ظهوره الأول مع الفريق.

بين مدريد وباريس .. أين مبابي؟

حتى هذه اللحطة لايزال مبابي لاعب في صفوف باريس سان جيرمان ومنذ أن رفض الفريق الفرنسي عرض ريال مدريد الثاني، لا جديد يذكر والأمور أصبحت هادئة بعض الشيء.

باريس سان جيرمان متمسك باللاعب حتى آخر أنفاسه ومستعد لتحمل مخاطرة رحيله مجانًا الصيف المقبل.

يذكر أن مبابي قاد فريقه، بالأمس، للفوز على ضيفه ريمس، بهدفين دون رد، حيث سجل الثنائية بنفسه، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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