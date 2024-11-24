فيديو | بسبب إشارة خارجة .. قرار غريب من حكم بالدوري الإسباني يُثير الجدل!

واقعة مثيرة للجدل في مباراة ريال مايوركا ولاس بالماس

أثار حكم مباراة ريال مايوركا ولاس بالماس الجدل، بسبب قراره في إحدى الكرات المشتركة بين لاعبي الفريقين، وذلك قبل دقائق من نهاية المباراة.

وحقق ريال مايوركا الفوز على مضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

في إحدى الكرات المشتركة بين لاعبي الفريقين، حدثت مشادة كلامية بين فيدات موريتشي مهاجم مايوركا وخايمي ماتا مهاجم لاس بالماس، ليقوم الأول بإشارة خارجة للثاني وينتهي الأمر في ثوانٍ معدودة.

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ولكن حكم الفيديو المساعد VAR كان له رأي آخر، حيث استدعى حكم الساحة وطلب منه مشاهدة ما بدر من فيدات موريتشي، وبعد مناقشات تم الاستقرار على اتخاذ عقوبة ضد اللاعبان.

وقرر الحكم احتساب خطأ لمصلحة لاس بالماس بسبب "الإشارة الخارجة"، مع منح خايمي لاعب لاس بالماس كارت أصفر، وفيدات موريتشي كارت أحمر بسبب ما بدر منه!

تلك الواقعة أثارت استغراب الجميع، خاصة وأنه لأول مرة يتم اتخاذ فيها عقوبات ضد اللاعبين بسبب الإشارة الخارج أثناء سير المباراة، بالإضافة إلى طرد موريتشي مهاجم ريال مايوركا!