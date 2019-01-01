إسماعيل يوسف: لا نستحق الهزيمة أمام نهضة بركان

الزمالك تلقى هدف قاتل في الوقت بدل الضائع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى إسماعيل يوسف؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي لا تعبر عن سير اللقاء، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في لقاء الإياب حتى يتحقق الهدف.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمام الفريق البركاني في الوقت بدل الضائع، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال تيجانا، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة تكتيكية عالية، والخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء، لأننا قدمنا مباراة قوية، وكان اللاعبون رجالًا وعلى قدر المسؤولية، لكن الهدف جاء في وقت قاتل".

وأضاف: "قادرون على التعويض في الإياب، ستكون مباراة قوية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتتويج باللقب".

إسماعيل يوسف اختتم: "على الجماهير أن تدعم اللاعبين وتساندهم في لقاء العودة، حتى نعوض هزيمة الذهاب، دورهم مهم ومؤثر في الحصول على اللقب".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 26 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.