إسماعيل مطر يُشارك في كأس آسيا بالقناع

تأكد جاهزية جميع اللاعبين 23، الذين اختارهم المدير الفني للفريق الإيطالي ألبرتو زاكيروني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يؤدي المنتخب الإماراتي لكرة القدم تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، استعداداً لمواجهة نظيره البحريني في الثامنة من مساء غدٍ في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا.

وتستضيف الإمارات النسخة الآسيوية الـ 17، والتي تنطلق من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبل.

وتأكد جاهزية جميع اللاعبين 23، الذين اختارهم المدير الفني للفريق الإيطالي ألبرتو زاكيروني. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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ومن المنتظر أن يتم خلال المران التركيز على وضع اللمسات الأخيرة لخطة اللعب التي سيواجه بها فريق البحرين والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ اللقاء.

💢 تم الإعلان عن حكم مباراة افتتاح #كأس_آسيا_2019



الأردني أدهم مخادمة سيتولى مهمة تحكيم مباراة الافتتاح بين الإمارات 🇦🇪 @uaent2019 والبحرين 🇧🇭 @bfainfo#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/rUz9Ti8eGu — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 4, 2019

وأرسلت اللجنة الطبية للبطولة موافقتها على ارتداء قائد المنتخب إسماعيل مطر قناعاً واقياً في رأسه واللعب به دون أن يشكل خطراً على لاعبي الفريق المنافس، وشارك إسماعيل مطر في التدريب، وظهر بمستوى فني وبدني جيد.