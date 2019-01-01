لاعب قطر: المنتخب السعودي أهدر الوقت منذ الدقيقة الأولى

لاعب العنابي يتحدث عن خسارة لقاء السعودية

قطر - ماجد جزر

أكد إسماعيل محمد، لاعب المنتخب القطري، على أن العنابي قدم مباراة كبيرة أمام السعودية، وأن فريقه كان الأفضل رغم الخسارة.

المنتخب القطري خسر من نظيره السعودي بهدف دون رد، في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقامة حاليًا في قطر.

إسماعيل محمد قال خلال تصريحات لمراسل "جول" عقب المباراة: "كنا أفضل من المنتخب السعودي، ووقعنا في خطأ واحد استغله الأخضر، ودافع بعده جيدًا".

لاعب المنتخب القطري تابع: "لاعبو المنتخب السعودي حرصوا منذ الدقيقة الأولى على إضاعة الوقت، وهذه أول مرة أرى فريقًا يفعل ذلك".

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ورفض إسماعيل التعليق على الأداء التحكيمي خلال المباراة، حيث قال: "لا أريد التحدث عنه، وهناك من هو أفضل مني ليقيم التحكيم".

وأردف: "المهم هو التجمع وتواجد هؤلاء اللاعبين، ونقول مبروك وخليجنا واحد، وسنعوض خيرًا إن شاء الله".

المنتخب السعودي وصل إلى المباراة النهائية، ليواجه نظيره البحريني مساء يوم الأحد المقبل.