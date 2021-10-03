إسبانيول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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إسبانيول 0×0 ريال مدريد
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل ريال مدريد:
قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على لتكون على العناصر الآتية:
التشكيل| 4-3-3
كورتوا
ناتشو- ألابا- ميليتاو- لوكاس فاسكيز
كروس - كامافينجا- مودريتش
فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي
تشكيل إسبانيول:
قرر فيسنتي مورينو اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-1-4-1
دييجو لوبيز
أدريا بيدروسا - لياندرو كابريرا - جوميز - أوسكار جيل
كيدي بير
أليكس فيدال - سيرجي داردير - أوسكار ميليندو - إمباربا
راؤول دي توماس
بينما يحاول إسبانيول الابتعاد عن مناطق الهبوط، إذ حصد الفريق 6 نقاط فقط في أول 7 جولات.
يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة ويرغب في الفوز للابتعاد أكثر خاصة وأنّ أتلتيكو مدريد وصل للنقطة 17 بعد التغلب على برشلونة بالأمس.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، والتي تُقام على ملعب آل برات.