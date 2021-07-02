إسبانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إسبانيا وسويسرا في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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سويسرا × إسبانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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مرور أكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء، بدون أي خطورة تُذكر لمنتخب سويسرا

25' يان سومر يتألق ويتصدى لرأسية قوية وخطيرة من أزبيلكويتا

24' عررضية رائعة من توريس، ولكن إلفيدي يتألق ويشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل إلى موراتا

تبديل أول اضطراري لسويسرا بخروج إيمبولو للإصابة ودخول فارجاس

21' شاكيري يلعب تمريرة بينية رائعة وخطيرة لسيفروفيتش ولكنها تطول! وسيمون يخرج من مرماه ليمسك بالكرة قبل أن تصل إليه

17' كوكي يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

16' خطأ لإسبانيا من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن تمت عرقلة موراتا

15' عرررررضية لمنتخب إسبانيا ولكن دفاع سويسرا يشتت الكرة لضربة ركنية

7' جوووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب إسبانيا يسجل الهدف الأول بهدف عكسي لزكريا في مرماه بعد تسديدة ألبا

6' سيطرة واستحواذ من إسبانيا، ومحاولات من سويسرا للاعتماد على المرتدات

1' فرصة لهجمة مرتدة لسويسرا، شاكيري يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتصل سهلة إلى أوناي سيمون!

انطلاق المباراة

تشكيل سويسرا:

التشكيل| 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - أكانجي - إلفيدي

ستيفان زوبير - دينيس زكريا - فرويلر - ويديمبر

شاكيري

إمبولو - سيفيروفيتش

Aufstellung / Composition / Formazione



🇨🇭🆚 🇪🇸

🕕 18h00 CET

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2



ℹ️ Granit Xhaka gesperrt / suspendu / squalificato#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/U1XfWtDT3i — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 2, 2021

تشكيل إسبانيا:

التشكيل| 4-3-3

أوناي سيمون

أزبيلكويتا - باو لوبيز - لابورت - ألبا

كوكي - بوسكيتس - بيدري

سارابيا - موراتا - توريس

🚨 OFICIAL ¡¡YA TENEMOS NUESTRO ONCE INICIAL!!



👥 Esta es la alineación de partida de @LUISENRIQUE21 para los cuartos de final de la #EURO2020 ante Suiza.



💪🏻 ¡¡OS SENTIMOS CERCA, AFICIÓN!! ¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!! ¡¡VAMOOOOS!!



🆚 #SUI - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/jmgAW4K5sv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 2, 2021

في المقابل، صعد منتخب إسبانيا لربع النهائي بعد التغلب على كرواتيا في مباراة لا تقل إثارة عن المواجهة السابقة لخصم اليوم، حيث نجح في تخطي عقبة كرواتيا بتسجيله لهدفين في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق، لتكون النتيجة النهائية خماسية إسبانية مقابل ثلاثة أهداف لكرواتيا.

تأهل المنتخب السويسري لهذا الدور بعد أن حقق المفاجأة الأكبر في البطولة بإقصاء بطل العالم فرنسا بركلات الجزاء، بعد أن نجح في التعادل في النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرًا بفارق هدفين بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إسبانيا وسويسرا ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب كريستوفسكي في روسيا.