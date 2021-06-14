إسبانيا والسويد: مباشر لحظة بلحظة
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إسبانيا × السويد
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تشكيل إسبانيا
قرر المدرب لويس إنريكي البدء بالتشكيلة الآتية:
التشكيل | 4-3-3
سيمون
يورينتي - لابورت - توريس - ألبا
بيدري - رودري - كوكي
توريس - موراتا - أولمو
تشكيل السويد
قرر المدرب أندرسون البدء بتلك الخطة:
التشكيل | 4-4-2
أولسين
أوجيستنسون - ليندلوف - دانيلسون - لوستج
فورسبرج - أولسون - إيكدال - لارسون
بيرج - إسحاق
في المقابل سيجاول المنتخب السويدي تحقيق المفاجأة وقهر الماتادور الإسباني، حيث يملك لاعبيه خبرات كبيرة للغاية وكان المنتخب الاسكندنافي قد استطاع الظهور بشكل جيد في البطولات المجمعة الأخيرة، مما يجعله خصمًا صعب المراس.
يعتبر المنتخب الإسباني هو المرشح الأبرز للفوز في المباراة، ويسعى الفريق لاستعادة أمجاده مرة أخرى بقيادة لويس إنريكي، ولكن بعد الكثير من الانتقادات لبعض اختيارات مدرب برشلونة السابق،هل يثبت لمنتقديه أنهم كانوا على خطأ؟
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لأولى مباريات المجموعة الخامسة والتي ستجمع بين إسبانيا والسويد، وستُقام على ملعب لا كارتوخا.