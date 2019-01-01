إنريكي: أتمنى نسيان 2019 بلقب اليورو

عام صادم للمدرب الإسباني على المستوى الشخصي لعائلته

يرى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن فريقه يعتبر من المرشحين للفوز بيورو 2020، طامحاً في تحقيق المزيد من النجاحات بمسيرته بعد مروره بعام غاية في الصعوبة على المستوى الشخصي.

إنريكي ترك منصبه بمنتخب إسبانيا خلال 2019 من أجل العناية بإبنته، قبل أن يمر بصدمة وفاتها، ويعود مؤخرا بمقعده كمدرب لبلاده.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أضع الكثير من الحماس والزخم في كل تجربة أعمل بها، رغبت العودة مرة أخرى للتدريب بعد كل ما عانيت منه في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"2019 كانت سنة فظيعة بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن يكون 2020 أفضل بكثير بالمنافسة على اليورو وربما الفوز بالبطولة".

وتابع:"نريد التواجد من بين المرشحين بقوة للقب رغم عدم ظهورنا بمستوى جيد في آخر بطولتين كبيرتين، الأمر سيكون معقداً ولكن نتمنى تحقيق نتائج إيجابية".

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وأما عن المباراتين الوديتين ضد ألمانيا وهولندا:"مواجهتان قمة في الجاذبية لنا، سنحاول معرفة المستوى التنافسي لها بهما والنتيجة لن تعني أي شيء في النهاية".

يذكر أن إسبانيا تلعب بالمجموعة الخامسة لليورو مع السويد وبولندا وأحد الفرق المتأهلة من ملحق التصفيات المقرر إقامته في مارس القادم.