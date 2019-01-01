إزاحة الستار عن الشعار الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2020

البطولة ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك في أمريكا اللاتينية

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن شعار بطولة كوبا أمريكا 2020، والتي ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وأعلن اتحاد الكونميبول اليوم عن شعار البطولة، والذي تشير ألوانه إلى ألوان علم الدولتين المستضيفتين.

ومن المنتظر أن تُقام قرعة البطولة يوم الثالث من ديسمبر القادم، بمشاركة كل منتخبات القارة العشرة، بالإضافة إلى منتخبي قطر وأستراليا.

¡La CONMEBOL Copa América 2020 ya tiene logo oficial!



Los colores de los países anfitriones, y , junto a referencias a la unión del continente y sus aficionados al fútbol, la cancha y el sol, protagonizan la imagen de la CONMEBOL Copa América 2020. pic.twitter.com/wcmO1cFagB — Copa América (@CopaAmerica) October 17, 2019

وتشهد البطولة، تنظيماً جديدً حيث سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم منتخبات شمال القارة والمجموعة الثانية تضم منتخبات الجنوب.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ويقام بعد ذلك دور الثمانية عن طريق خروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن البطولة ستقام في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو، في صيف 2020.