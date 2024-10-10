أبيدال يكشف خطته "الناجحة" لخطف نجم برشلونة من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

المدير الرياضي السابق يشيد بجافي وكوندي

كشف النجم الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، الدور الذي قام به لتأمين إحدى الصفقات المهمة للنادي الكتالوني.

وقال أبيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه نجح في إقناع الهولندي فرينكي دي يونج بالتوقيع لبرشلونة خلال صيف 2019، رغم أن اللاعب كان على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "فرينكي في ذلك الوقت كان عمره 22 عامًا، وأخبرني أنه سيذهب إلى باريس سان جيرمان لأنه تحدث إلى مدربه توماس توخيل، وهذا لم يحدث من مدرب برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع أبيدال: "أخبرته وقتها أن الأمور تختلف في برشلونة، لأن النادي يتعامل كمؤسسة وليس المدرب ويريد التعاقد معك هذا الصيف، وأقنعته بأنه سيكون لاعبًا أساسيًا بلا منازع، خصوصًا مع القيمة المالية الكبيرة للصفقة".

وأردف: "في يناير 2019، سافر وفد من برشلونة، برئاسة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إلى أمستردام لإتمام صفقة دي يونج وخطفه قبل الانتقال إلى باريس أو مانشستر سيتي. انتهى الأمر لصالح برشلونة بدفع 75 مليونًا بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات لصالح أياكس".

ويغيب دي يونج لفترة طويلة عن تشكيلة برشلونة بسبب الإصابة، كما ارتبط اسمه كثيرًا بالرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الماضية، لكن لم يتم الأمر في ظل تمسك البارسا بلاعب الوسط الهولندي.

وتطرق أبيدال للحديث عن جافي، لاعب وسط برشلونة، قائلًا: "احتجت فقط إلى 10 دقائق لرؤية إمكانياته وإدراك أنه لاعب مختلف ويتفوق على من هم في سنه".

وختم: "كوندي يُظهر مستواه الحقيقي الآن، إنه لاعب متعدد الاستخدامات وأعلم أن برشلونة راضٍ جدًا عنه؛ إنه لاعب يجلب الكثير من التوازن".