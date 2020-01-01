إريكسن أم فيدال؟ كونتي وإنتر ورحلة البحث عن لاعب خط وسط

هل يضم إنتر أحد النجمين؟ ومن الأنسب؟

ربطت التقارير إنتر بضم أحد الثنائي أرتورو فيدال، نجم برشلونة، أو كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام، لاعبان من الأفضل حول العالم في مركزهما، ولكن يختلفان في الخصائص وأسلوب اللعب، فمن الأفضل لفريق أنطونيو كونتي؟

رغم تصدره ترتيب جدول السيري آ حتى الآن، ولكن النيراتزوري عانى كثيراً بسبب خط وسطه، الإصابات للثنائي ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا تركته دون حلول عديدة، خصوصاً وأن الثلاثي بورخا فاليرو، ماتياس فيتسينو، وروبرتو جاليارديني ليسوا على نفس مستوى الدوليين الإيطاليين على صعيد صناعة اللعب والتحكم بالكرة.

ولم يخف مسؤولو النادي رغبتهم في تدعيم خط الوسط وارتباطهم بضم أحد الثنائي فيدال وإريكسن، الأول كان قريباً من إنتر قبل سنة ونصف، ولكن الفريق تراجع عن إتمام الصفقة مع بايرن ميونخ أملاً في ضم لوكا مودريتش من ريال مدريد، أما الثاني فعقده مع سبيرز ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحاول ناديه تحقيق أقصى استفادية مادية ممكنة عن طريق بيعه في يناير.

فيدال لاعب يعرفه كونتي جيداً، فهو من صنع نجوميته وحوله لأحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا بعدما ضمه ليوفنتوس من باير ليفركوزن، معه تحول المحارب التشيلي للاعب خط وسط متكامل يجيد دفاعياً وهجومياً، وجعله قادراً على التكيف مع أي مركز، بداية من صانع الألعاب، مروراً بكل مراكز خط الوسط المدافع، ووصولاً حتى لليبرو في ثلاثي الخط الخلفي.

إريكسن على الجانب الآخر يختلف تماماً عن التشيلي، فهو صانع ألعاب صريح، يجيد في المراكز الهجومية، سواء خلف المهاجم أو على الجناح الأيمن، وإن كان سبق ولعب كلاعب ارتكاز وقت الحاجة مع توتنهام، خصائص لا تتواجد في أي من لاعبي خط وسط إنتر الحاليين، باستثناء ربما سينسي.

في خطة 3-5-2 التي يطبقها كونتي سيكون فيدال مثالياً، فهو سبق وشغلها معه في يوفي، والتشيلي يجيد في خط وسط ثلاثي، وهذا يفسر التقارير التي تتحدث عن إصرار المدير الفني الكبير على جلب لاعبه السابق في يناير.

صانع الألعاب الدنماركي سبق له اللعب مع ماوريسيو بوتشيتينو في نفس الرسم الخططي، ولكن كان يلعب خلف رأس الحربة وليس ضمن ثلاثي الوسط، ولذا سيكون تحدياً إضافياً له شغل هذا المركز بجانب التحدي الرئيسي بالانتقال من الكرة الإنجليزية إلى الإيطالية.

لاعب ثالث طُرح اسمه أيضاً هو رودريجو دي بول، متوسط ميدان أودينيزي والمنتخب الأرجنتيني، والذي ارتبط بالانتقال لإنتر حال فشله مع الثنائي السابق، وخصائصه وتأقلمه مع الكرة الإيطالية تناسب الفريق، ولكن سعره المرتفع وتطلعات النيراتزوري نحو اسماء أكبر تجعله خياراً احتياطياً في الوقت الراهن.

فيدال، إريكسن، أو دي بول، الأكيد أن إنتر سيضم لاعب وسط في الأيام المقبلة، وسيكون من العيار الثقيل، لتلبي الإدارة وعدها بدعم الفريق، والبقية ستكون على كونتي من أجل استغلاله من أجل نصف ثاني شاق ينتظر النيراتزوري محلياً وأوروبياً.