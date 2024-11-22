الشكوك تحاصر هالاند في فانتازي الدوري الإنجليزي

النرويجي لا يزال "القائد المفضل" لعدد من المستخدمين

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بات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، خيارًا غير مرغوب فيه، داخل لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وقرر العديد من المشاركين التخلص من مهاجم مانشستر سيتي، وتراجعت ملكيته داخل اللعبة بنسبة 11% خلال الفترة الأخيرة.

ويرجع ذلك الغضب تجاه هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 12 هدفًا، بسبب تراجع مردوده من النقاط خلال الفترة الماضية، حيث سجل هدفين فقط خلال آخر 6 مباريات خاضها مانشستر سيتي في البريميرليج.

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وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

إحباط هالاند

رغم أن هالاند كان محبطًا للغاية للكثير من المشاركين الذين وثقوا فيه ومنحوه شارة القيادة خلال الجولات الستة الماضية، وخرج في 4 منها بدون نقاط، فإنه لا يزال يحظى بدعم بعض المستخدمين.

ويرى هؤلاء أن النرويجي سوف ينفجر بعد فترة التوقف الدولي، كما أن الاستقرار قد يعود إلى ملعب الاتحاد بعدما تم تجديد التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق.

ونرى أنه من الأفضل أن يعطي المشاركون مزيدًا من الفرص لهالاند، لأنه من الطبيعي أن ينفجر هداف الدوري الإنجليزي في أي لحظة، خاصة وأن المباراة القادمة ستكون أمام توتنهام الذي يعاني من مشاكل دفاعية واضحة.

خيارات لامعة

يوجد على الجانب الآخر مجموعة أخرى من الخيارات اللامعة في الجولة القادمة، يأتي على رأسها بكل تأكيد محمد صلاح نجم ليفربول، إلى جانب أي عنصر دفاعي من الريدز، خاصة وأن الفريق سيواجه ساوثهامبتون الضعيف والذي يتذيل ترتيب الجدول.

أيضا يمر فريق نيوكاسل فترة جيدة بعد الفوز الكبير الذي حققه على نوتينجهام فورست في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1، ويبرز المهاجم ألكسندر إيزاك إلى جانب أنتوني جوردون كأفضل الخيارات.

ولا يمكن أن يمر التعاقد الجديد لمانشستر يونايتد مع البرتغالي روبن أموريم، دون أي تأثير على الفريق، فمن المتوقع أن تزيد الشراسة الهجومية بسبب تفضيل المدرب الشاب لأساليب لعب هجومية، ولذلك فإن خيارات مثل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وأليخاندرو جاراناتشو، جميعها ستكون مناسبة تمامًا في الجولة المقبلة ضد إيبسويتش تاون.

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