إرلينج هالاند "الوحش" يمزق شباك كازاخستان بهاتريك .. حطم رقم مارادونا و"رأسية" حرمته من هدف أكروباتي جديد!

النرويج يكتسح كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية..

من الخطأ أن تترك هالاند وحيدًا داخل منطقة الجزاء، ذلك هو الدرس الذي تعلمه منتخب كازاخستان، بعدما انهار بخماسية النرويج، على ملعب أوليفال، في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ضمن المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-2025.

المنتخب النرويجي قدم مباراة من طرف واحد، ونجح في حسم اللقاء مبكرًا، بالفوز على كازاخستان (5-0)، رغم محاولات المنافس "البائسة" لتهديد مرمى الحارس إجيل سيلفيك، ليؤمن وصافة المجموعة الثانية، ويتأهل إلى المستوى الأول من البطولة الأوروبية، حيث وقع نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، على هاتريك في الدقائق 23 و37 و71، فيما سجل أليكساندر سورلوث، لاعب أتلتيكو مدريد، الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 41، بينما أحرز نوسا الهدف الخامس في الدقيقة 77.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء إرلينج هالاند في مباراة النرويج وكازاخستان..

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نظرة على هاتريك هالاند

وبالنظر إلى هدفي إرلينج هالاند، في الدقيقتين 23 و37، فإن المهاجم النرويجي نجح في الهروب بسهولة من دفاعات كازاخستان التي عانت من سوء التمركز أمام لاعبين قادرين على التسجيل من أنصاف الفرص.

هالاند سجل الهدف الأول بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس بوكاتيلوف لتسديدة من نوسا، وسط غفلة من الدفاع الكازاخستاني الذي تركه وحيدًا ينطلق نحو إحرازها في الشباك، كما وقع على الهدف الثاني بعد هروب رائع من الدفاع، ليضع كرة رأسية في الزاوية اليسرى، فيما جاء هدفه الثالث بتسديدة أرضية مباغتة على حدود منطقة الجزاء، ليضعها دون عناء على يمين الحارس.

يا كاتب التاريخ .. لنفتح صفحة جديدة لهالاند!

وبتسجيله هدفين في مرمى كازاخستان، رفع إرلينج هالاند رصيده إلى 38 هدفًا في 39 مباراة دولية، مع منتخب النرويج، ليواصل مهاجم مانشستر سيتي، رقمه القياسي، باعتباره الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وتمكن هالاند من فض الشراكة مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش، ليتصدر النرويجي قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 18 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن مهاجم الهلال، علمًا بأن إرلينج سجل 7 أهداف خلال 6 مباريات بالنسخة الحالية.

ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، بأن هالاند، في عامه الرابع والعشرين، قد تمكن من تخطي رقم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، والذي سجل 34 هدفًا دوليًا في 91 مباراة مع منتخب بلاده.

تاريخ هالاند مع الهاتريك

ويعد هذا الهاتريك الرابع في مسيرة إرلينج هالاند مع المنتخب النرويجي الأول، بعدما سجل الأول في مرمى رومانيا، بدوري الأمم الأوروبية 2020، والثاني أمام جبل طارق في تصفيات كأس العالم 2022، ثم الثالث أمام كوسوفو في مباراة ودية في يونيو الماضي.

وتمكن هالاند من تسجيل الهاتريك الثالث فقط له هذا الموسم، بعدما أحرز ثلاثيتين مع مانشستر سيتي، في مرمى إبسويتش ووست هام يونايتد، في الجولتين الثانية والثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يعد الهاتريك رقم 25 في مشوار هالاند في ملاعب الكرة بشكل عام.

هالاند يتفوق دفاعيًا ويُحرم من هدف خرافي

وشهدت مباراة النرويج وكازاخستان، لقطة رائعة من قِبل إرلينج هالاند في الدقيقة 66، حيث لعب دورًا دفاعيًا وتمكن من إبعاد واحدة من أخطر كرات المنافس، بعدما قطع تسديدة من البديل أيبار زاكسيليكوف، داخل منطقة الجزاء.

وبينما اعتادت الجماهير على مشاهدة هالاند وهو يسجل أهدافًا رائعة بطريقة أكروباتية، فإن مهاجم مانشستر سيتي، كاد أن يقدم لوحة فنية جديدة في لقاء كازاخستان بالدقيقة 22، قبل أن ينجح الدفاع في إبعاد الكرة برأسه، قبل وصولها إلى ساق إرلينج الممتدة، لتفشل في الوصول للشباك.

وبالنظر إلى أرقام هالاند، فإن المهاجم الشاب، سدد 4 كرات على المرمى، و3 خارجه، كما وجه تسديدتين مقطوعتين من الدفاع، وذلك من خلال 33 لمسة للكرة، قدم خلالها 13 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 72%. أما على المستوى المواجهات المباشرة، فقد تمكن هالاند من صنع التحام أرضي ناجح بنسبة 100%، والتحام هوائي ناجح من أصل 3 محاولات، خلال 86 دقيقة شارك بها خلال المواجهة، قبل أن يغادر أرض الملعب للتبديل.