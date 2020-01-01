"إذا كان سعر نيمار 200 مليون فإن رونالدينيو لا يقدر بثمن!"

رونالدينيو لا مثيل له..

اعتبر روبيرتو هيلبرت، لاعب باير ليفركوزن السابق، أن رونالدينيو كان الخصم الأقوى على الإطلاق الذي واجهه في مسيرته الكروية.

وأثناء وجود هيلبرت في شتوتجارت، لعب الشفابينس أمام برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2007-08 مرتين، فاز خلالهما البلوجرانا 2-0 و3-1.

امتلك برشلونة في ذلك التوقيت تيري هنري وليونيل ميسي في شبابه وتشافي وإنييستا وغيرهم من النجوم، لكن بالنسبة لهيلبرت، فكان رونالدينيو هو الاستثنائي.

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الدولي الألماني السابق في تصريحات خاصة لجول قال "أفضل لاعب واجهته على الإطلاق في مسيرتي هو رونالدينيو، بالنسبة لي ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ الكرة عمومًا".

كما أضاف "كان قويًا وسعيدًا دائمًا، لم تسر الأمور لشتوتجارت بصورة جيدة ولكنها كانت تجربة مهمة لي، حاولت فقط ضربه لكن هذا حتى لم يكن من السهل تحقيقه".

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وتابع "هو وفرانك ريبيري، أفضل لاعب واجهته في ألمانيا، يلعبان الكرة من أجل المتعة وليس العمل، إنهم سعداء لوجودهم في الملعب ويحبون لعب الكرة ويشعرون بها في قلوبهم".

"أعتقد أن رونالدينيو وكذلك رونالدو الظاهرة سيكونان باهظين الثمن للغاية لو تواجدا هذه الأيام في الطريقة التي يعمل بها السوق الآن."

وأتم "إذا كانت قيمة نيمار 200 مليون جنيه استرليني ومع راتبه الضخم، فأعتقد أن رونالدينيو ورونالدو سيكلفان أكثر بكثير لدرجة استحالة تحمل نفقاتهما من أي نادٍ في العالم".

يذكر أن هيلبرت قد اعتزل كرة القدم منذ سنتين بعد مسيرة طويلة مع شتوتجارت وليفركوزن، وهو الآن يُشرف على تدريب رديف جروتر فورت.