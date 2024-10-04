وسط محاولات مكثفة .. إدوارد ميندي يُثير القلق داخل الأهلي قبل كلاسيكو الهلال!

هل سيلحق ميندي بمواجهة الهلال؟

أثار النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، القلق داخل ناديه، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من منافسات البطولة المحلية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ميندي لم يُشارك في تدريبات الفريق الجماعية مساء الخميس، حيث قرر الجهاز الطبي إبعاده مجددًا، وكثف جلساته العلاجية، حتى يلحق بالكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي يبذل محاولات مكثفة لتجهيز ميندي الذي يُعاني من التواء في مفصل القدم، مما جعله يغيب عن آخر مباراتين مع الفريق.

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ومن المقرر أن يخضع ميندي لاختبار طبي إضافي اليوم الجمعة، للتحقق من مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الختامية قبل الكلاسيكو، ومن ثم سيتم تحديد موقفه من المشاركة في المباراة المنتظرة.

ويبحث الأهلي مع مدربه الألماني ماتياس يايسله عن العودة إلى الانتصارات في دوري روشن، بعد الخسارة في مباراة الجولة الخامسة أمام القادسية بهدف دون رد.