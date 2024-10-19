بعد غياب لمدة طويلة .. الأهلي يحسم موقف إدوارد ميندي من المشاركة ضد الريان آسيويًا

تعرف على موقف ميندي من لقاء الريان

حسم الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، موقف النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق، من المشاركة في مباراة الريان القطري المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الريان مساء يوم الإثنين المقبل في قطر، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن ميندي ظل متواجدًا في جدة ولم يسافر مع الفريق إلى قطر، من أجل المشاركة ضد الريان، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

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وأضافت الصحيفة أن ميندي يواصل الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي في جدة، بهدف تجاوز إصابة مفصل القدم التي جعلته يغيب عن آخر 4 مباريات للراقي.

الأهلي أدى تدريبات استرجاعية للاعبين الذين لعبوا ضد الخليج مساء أمس الجمعة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.