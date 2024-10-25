أداء ملفت من حارس الأهلي قبل الإصابة..

"لولاه لكان الأهلي خاسرًا بنتيجة تاريخية"، هكذا باختصار كان تأثير السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الراقي، الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط، ولكنها كانت كافية لحماية الفريق من هزيمة قاسية أمام الأخدود، في شوط كارثي على المستوى الدفاعي لكتيبة الألماني ماتياس يايسله.

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الفريقان خرجا بنتيجة التعادل (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث تقدم سافيور جودوين بهدف للأخدود في الدقيقة 45+6، فيما تعادل رياض محرز للأهلي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

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الحارس السنغالي عاد للأهلي بعد غيابه 5 مباريات، بسبب الإصابة، ولعب خلال الشوط الأول، قبل أن تعاوده الإصابة، ليتحامل عليها في الدقائق الأخيرة، قبل أن يشارك عبد الرحمن الصانبي بديلًا له في الشوط الثاني من المباراة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء إدوارد ميندي، في مباراة الأهلي والأخدود..

أخرج الأهلي من فخ الأخدود

وبلغة الأرقام، تمكن إدوارد ميندي من الدفاع عن مرمى الأهلي، من فرصتين محققتين للأخدود، كما تصدى لكرة من داخل المربع، فضلًا عن دقة تمريراته التي بلغت 100%، حيث قدم 11 تمريرة صحيحة.

وبالنظر إلى المباراة، فإن لاعبي الأخدود لعبوا بنجاح على سلاح المرتدات، مستغلين تقدم دفاعات الأهلي، إلا أنهم وجدوا أمامهم سدًا منيعًا اسمه إدوارد ميندي، الذي تصدي لفرصة محققة في الدقيقة 27، بكرة عرضية من سافيور جودوين ثم تسديدة من إبراهيما كونيه، كما تألق ميندي في الدقيقة 40 حيث أبعد كرة رأسية خطيرة من داميون لوي، كادت أن تمنح فريقه هدفًا محققًا.

ويمكن القول أيضًا إن هدف الأخدود، لا يُسأل عنه الحارس السنغالي، والذي تمكن من التصدي لركلة جزاء سددها جودوين، قبل أن ترتد الكرة إلى مهاجم الأخدود الذي لم يتوانَ في إيداعها بالشباك.

وأبى ميندي الخروج من المباراة، إلا بالتصدي لفرصة أخرى للأخدود في الدقيقة 45+9، بعد توجيه جودوين لكرة عرضية خطيرة، قبل أن يبعدها حارس الأهلي بتألق لافت.

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الصانبي حارس المواجهات الكبرى

ومع مشاركة عبد الرحمن الصانبي، في الشوط الثاني، كان الأهلي أكثر خطورة من الناحية الهجومية، إلا أن ذلك لم يمنع الأخدود من شن انطلاقات مرتدة، إلا أن حارس الأهلي كان لها بالمرصاد، حيث تصدى لكرتين من داخل المربع، كما صنع 9 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة 90%.

ويمكن القول إن إدوارد ميندي كان سدًا منيعًا، ولكن يبدو أن القدر سيمنح الصانبي اختبارًا جديدًا في المواجهات الكبرى، حينما يلتقي الأهلي بنظيره الاتحاد، على ملعب الجوهرة المشعة، يوم الخميس المُقبل، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الصانبي خاض 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، بواقع 4 مباريات في دوري روشن، ومباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه 3 مرات، بينما استقبل 4 أهداف.

وقدم الصانبي أداءً نال عليه استحسان الجميع في قمة الهلال، بالجولة السادسة، رغم الخسارة (1-2)، لتعول عليه الجماهير في أن يصبح سدًا منيعًا أمام الاتحاد في أسبوع الديربيات.