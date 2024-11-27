زادت الأوجاع .. إصابة نجم ريال مدريد أمام ليفربول تجبر أنشيلوتي على تغيير اضطراري

اللاعب الفرنسي تعرض للإصابة في وقت حرج

تعرض النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي ريال مدريد للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد ليفربول، تسببت في خروجه من المباراة وعدم قدرته على استكمالها.

الدقيقة 55 من عمر المباراة شهدت إصابة الفرنسي دون تدخل من أي لاعب، بينما كان يحاول إيقاف هجمة خطيرة للريدز، ليتعرض لإصابة عضلية.

واضطر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لسحبه من الملعب بعدها بدقيقتين، ودفع بداني سيبايوس بدلًا منه، ليدخل ضيف جديد إلى مستشفى الميرنجي التي تضم أكثر من لاعب.

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وخرج كامافينجا من المباراة، وكان ليفربول متقدمًا بهدف دو رد، أحرزه النجم الأرجنتيني أليكسيس مالك أليستر، قبل أن تنتهي بفوز الريدز (2-0).

وكان النجم الفرنسي هو الأبرز في فريقه ريال مدريد، قبل خروجه من المباراة، ولكن الإصابة كانت عائقًا أمام استمراره.

يذكر أن ريال مدريد يغيب عنه خلال الفترة الحالية كل من فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، ويفتقد الثنائي داني كارباخال وإيدير ميليتاو لنهاية الموسم، بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي.