إدارة يوفنتوس تخضع لرغبة ساري بشأن سامي خضيرة

ماوريزيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس يطالب إدارة النادي بالإبقاء على الألماني سامي خضيرة في صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب ماوريزيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس إدارة النادي بالإبقاء على اللاعب الألماني سامي خضيرة نجم وسط ملعب ريال مدريد السابق في صفوف البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدير الفني الجديد معجب للغاية بما يقدمه اللاعب رفقة الفريق في فترة الإعداد.

وأعرب ساري عن ذهوله من المستوى الذي يقدمه النجم الألماني مع الفريق، خاصة في ودية أتلتيكو مدريد، خاصة قدرته على الزيادة الهجومية.

واستجابت إدارة يوفنتوس على الفور لطلب ساري وسحب اللاعب من سوق الانتقالات، بعدما كان معروضًا للبيع خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فساري ينوي الاعتماد على خضيرة لكن ليس بشكل أساسي، حيث يراه بديلًا مثاليًا حال تعرض وسط الملعب الأساسي للإصابات أو الإرهاق.

جدير بالذكر أن قائمة نادي يوفنتوس الخاصة بالرحيلين تقلصت في الوقت الحالي لتتكون من كل من ماتويدي وروجاني وماندجوكيتش وديبالا وهيجواين.