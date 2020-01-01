إدارة خورفكان الإماراتي تكشف حقيقة التفاوض مع رومارينيو

نفت إدارة نادي خورفكان الإماراتي التفاوض مع اللاعب البرازيلي رومارينيو

نفت إدارة نادي خورفكان الإماراتي التفاوض مع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر "تويتر" : " ردًا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية ، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو".

وكانت تقارير صحفية إمارتية قد أكدت أن نادي خورفكان الإماراتي قريب من التعاقد مع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بحسب مصادرها أشارت إلى أن أصبح قريبًا من الرحيل عن العميد الاتحادي خلال الميركاتو الشتوي والعودة إلى الكرة الإماراتية من جديد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يتواجد حاليًا في الإمارات من أجل التفاوض مع إدارة نادي خورفكان لبحث إمكانية الانتقال للفريق.

وفي نوفمبر الماضي كانت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قد جددت عقد مهاجم الفريق البرازيلي رومارينيو موسمين لينتهي في 2022.

وكان المهاجم البرازيلي وقع للاتحاد في صيف 2018 قادما من صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، لمدة موسمين تحت إدارة نواف المقيرن، رئيس النادي السابق.

وفي موسم ونصف، استطاع رومارينيو تسجيل 24 هدفا وصنع 3 في 52 مباراة، ويُعد أحد الخيارات المهمة في هجوم الفريق.