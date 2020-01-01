إدارة برشلونة تكذب راكيتيتش

إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة يؤكد على غضبه من إدارة النادي الكتالوني بسبب تصرفاتهم معه.

رفضت إدارة نادي برشلونة تصريحات الكرواتي إيفان راكيتيتش الأخيرة والتي أشار فيها إلى اعتراضه على عدم نفي النادي لشائعات رحيله.

وارتبط اسم الكرواتي بمغادرة النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده وقد يدخل ضمن صفقة تبادلية.

وتطرق راكيتيتش خلال نفس التصريحات للحديث عن مستقبله، حيث أكد أنه سيعود ليعيش في إشبيلية، لكن لم يوضح موعد تلك الخطوة.

المزيد من الفرق

لاعب برشلونة السابق: لم أهتم لدقائق اللعب لأنني مليونير

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة تكذب تصريحات اللاعب، إذ اجتمعت مع اللاعب ووكيل أعماله في الشهر الجاري وأكدت عدم وجود خطة لرحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة برشلونة لم تضع اسم راكيتيتش في أي مفاوضات قائمة.

بل واتجهت الصحيفة إلى الجهة المقابلة مؤكدة أنّ راكي هو من يمتلك عروضًا وتفاوض بالفعل مع عدد من الأندية ولكنّه خرج بهذه التصريحات ليحرج إدارة برشلونة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن راكيتيتش سيرحل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يريد النادي الكتالوني إدخاله في صفقة تبادلية سواء مع إنتر أو يوفنتوس لضم لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش.