"إدارة برشلونة تركل ميسي من الباب الخلفي!"

تصريحات قوية..

شن خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة، هجومًا حادًا على إدارة البرسا بسبب موقفها في قضية ليونيل ميسي، واعتبر أنها تركل "أفضل لاعب في التاريخ" من الباب الخلفي.

وكان ميسي قد أعلن للإدارة رغبته في الرحيل هذا الصيف بعد الأزمات المتتالية التي عاناها برشلونة في السنوات الأخيرة تحت ولاية جوسيب ماريا بارتوميو.

ولا تزال الأمور بين الطرفين معلقة وسط تأكيدات من الصحف الإسبانية أن إدارة البرسا ترفض بيع الليو بأي ثمن، ووسط إصرار البرغوث على الرحيل.

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ستويتشكوف بدوره علّق على الأمر قائلًا "نحن نمحو أسطورة ونلطخ اسمه وجاذبيته، أنا عضو في النادي لذلك أقول أننا نلطخه حقًا".

كما أضاف "مجلس الإدارة يدمر كل شيء، يبدو وكأنهم يريدون إثارة الجماهير ضد اللاعبين. لقد فزت بالدوري مرات متتالية وحققت أول كأس أوروبية ولا أعرف كيف أرد الحب الذي لقيته من الجماهير".

وتابع "لكن هذه الإدارة لا تظهر وجهها، إنها تدفع للصحافة من أجل إضافة الوقود إلى النيران!، بالنسبة للنادي، إنه أمر مثير للشفقة حقًا".

"لا أعرف لماذا نحن، اللاعبون الذين صنعوا التاريخ، نغادر دائمًا من الباب الخلفي"

وأتم "يظنون أننا سنقوم بإزعاجهم لأننا نريد عزلهم من الرئاسة أو شيء كهذا، لا أعرف حقًا ماذا يدور في رأسهم".

الجدير بالذكر أن ستويتشكوف أحد أهم أساطير برشلونة عبر تاريخه وحقق الكرة الذهبية 1994 وكان من أبرز عناصر فريق يوهان كرويف.