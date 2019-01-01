إدارة برشلونة تجتمع من أجل ما تبقى من الميركاتو

إجتماع بين بارتوميو وأبيدال وباقي الإدارة من أجل دراسة ما تبقى من ميركاتو برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اجتمع خوسيه ماريا بارتوميو وإيريك أبيدال وباقي أفراد إدارة برشلونة من أجل وضع النقاط على الحروف فيما تبقى من الميركاتو.

وعلى الرغم من تعاقده مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان وبعض الأسماء الأخرى، إلا أن الحديث عن صفقات أخرى لا زال مطروحًا.

وفي الوقت الذي تظل في قصة نيمار مفتوحة، ولا يعلم أحد إلى أين سيذهب النجم البرازيلي، يبقى برشلونة الخيار الأول حتى وإن نفى الجميع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وذكرت موندو ديبورتيفو أن غدًا الأربعاء سيشهد اجتماعًا لتحديد ماذا سيفعل الفريق الكتالوني حتى نهاية أغسطس الحالي.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق فيه على الأسماء التي ستغادر في حال كان هناك تحديثًا بخصوصها، والأسماء التي ستأتي كذلك.

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يذكر أن الدوري الإسباني في موسمه الجديد سيبدأ في السادس عشر من أغسطس الحالي، أي بعد عشرة أيام فقط من اليوم.