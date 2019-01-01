إدارة الهلال تُقرر تأجيل حسم مصير عموري

تستهدف إدارة الزعيم بداية مناقشة تجديد عقد عموري، إلى ما بعد عودته إلى التدريبات الجماعية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال السعودي، إن الإدارة قررت تأجيل حسم موقفها من مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

وتستهدف إدارة الزعيم بداية مناقشة تجديد عقد عموري، إلى ما بعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

ويغيب اللاعب الإماراتي حالياً عن التواجد مع الفريق بسبب التأهيل من إصابة قطع الرباط الصليبي التي تعرض لها مع بداية الموسم.

📉- فهد المولد خلال آخر 4⃣ مباريات في الدوري السعودي.



سجل ⚽️⚽️⚽️



🎯 هدف pic.twitter.com/ffo1TqR9ta — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

إدارة الزعيم تنتظر موقف اللاعبين الأجانب، في ظل احتمالات لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق الموسم المقبل.

ولا يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل تنتظر أيضاً معرفة قرار المدرب حيال موقفه من اختيار اللاعب من عدمه.

يُذكر أن عموري قد أقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات، بعدما نجح في تخطي مرحلة كبيرة من التأهيل الطبي.