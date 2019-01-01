النتائج المباشرة
الانتقالات

إدارة الهلال تستقر على الإطاحة بثلاثة محترفين

آخر تحديث
التعليقات()
تبحث الإدارة عن حارس مرمى أجنبي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن تخطيط الإدارة للإطاحة بالعديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة الزعيم تستهدف الإطاحة بالثلاثي العماني علي الحبسي والإسبانيين ألبرتو بوتيا وجوناثان سوريانو.

ومن المنتظر الحفاظ على الخماسي، الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والأسترالي ميلوش ديجينك، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندري كاريلو.

وفي الإطار نفسه تتجه النية إلى الإبقاء على الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، مع عودة السوري عمر خربين للموسم المقبل

رئيس الحزم : مكافآت خيالية للاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر

اختيارات المحررين

ومن المنتظر أن تبحث الإدارة عن حارس مرمى أجنبي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

إغلاق