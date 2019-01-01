إدارة الهلال تستقر على الإطاحة بثلاثة محترفين

تبحث الإدارة عن حارس مرمى أجنبي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن تخطيط الإدارة للإطاحة بالعديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة الزعيم تستهدف الإطاحة بالثلاثي العماني علي الحبسي والإسبانيين ألبرتو بوتيا وجوناثان سوريانو.

عشاقه في كل مكان 💫



بعض المشجعين الصينين في استاد الملك فهد الدولي لمؤازرة نادي النصر 😍#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/zkrl0MPdLw — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

ومن المنتظر الحفاظ على الخماسي، الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والأسترالي ميلوش ديجينك، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندري كاريلو.

وفي الإطار نفسه تتجه النية إلى الإبقاء على الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، مع عودة السوري عمر خربين للموسم المقبل

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ومن المنتظر أن تبحث الإدارة عن حارس مرمى أجنبي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.