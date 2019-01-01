إدارة الهلال تستدعي جميع اللاعبين المُعارين

الأمر بدأ باللاعب متعب المفرج، الذي مثّل فريق التعاون معارًا الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي الهلال السعودي استدعاء اللاعبين الذين انتهت إعارتهم مع نهاية الموسم الحالي 2018\2019.

التقارير أشارت إلى أن الأمر بدأ باللاعب متعب المفرج، الذي مثّل فريق التعاون معارًا الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يطول هذا القرار كلًا من عبد الله الحافظ “الاتفاق”، ومهند فلاتة “الفيحاء”، ونايف كريري “الفيحاء”، ومجاهد المنيع “الحزم”، وأنس زباني “الباطن”.

وفقًا ل@ariyadhiah : جميع لاعبي #الهلال المعارين سيكونون متواجدين مع الفريق في التحضيرات للموسم القادم، وبعد نهاية المعسكر سيطلب النادي من المدرب المقبل تقرير فني عنهم لاتخاذ القرار بشأنهم. pic.twitter.com/U8T2s5MVw4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

الأمر نفسه على اللاعبين الأجانب وهو الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي “إنديبندينتي الأرجنتيني”، والسوري عمر خربين “بيراميدز المصري”، والمغربي أشرف بن شرقي “لنس الفرنسي”.

الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب الفيصلي

ومن المنتظر أن يتم إعداد تقرير فني خاص وتقديمه إلى الإدارة الفنية الجديد لنادي الهلال من أجل حسم موقف اللاعبين من البقاء.