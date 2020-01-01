إدارة الهلال ترفع عرضها لعلي البليهي واللاعب يُحدد طلبه

دخل البليهي الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع نادي الهلال

يتواصل غموض موقف اللاعب الدولي السعودي علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي من البقاء أو الرحيل عن صفوف الزعيم خلال الفترة المُقبلة.

ودخل البليهي الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع نادي الهلال، مما يحق له التوقيع لأي نادٍ، في ظل عدم توصل الإدارة إلى اتفاق معه.

تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت رفع عرضها لمدافع الفريق علي البليهي من أجل حسم ملف اللاعب الذي دخل فترة الانتقال الحرة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن إدارة الزعيم ترغب في بقاء اللاعب مع الفريق، وأكدت على ذلك برفع قيمة العرض المُقدم للاعب.

وكانت التقارير قد أكدت أن اللاعب طلب الحصول على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، خاصة بعد وصولة إلا عامه الـ30 وقد يكون العقد الأخير له مع الفريق.

تقارير مقربة من الزعيم قالت أن اللاعب طلب رفع أجره السنوي المالي إلى الضعف من عقده الاحترافي الحالي، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة نادي الهلال في بداية الأمر.

علي البليهي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الزعيم السعودي، وهو يعد من أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الهلال يسعى لتدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية، بجوار البليهي، حيث من المفترض أن يقوم النادي بفتح مفاوضات التجديد خلال الأيام الجارية.