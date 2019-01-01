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إدارة الهلال تدرس التخلي عن الأسترالي ديجينيك

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ديجينيك كان قد انضم إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اللاعب الدولي الأسترالي ميلوس ديجينيك مدافع نادي الهلال من العودة إلى ناديه السابق النجم الأحمر الصربي.

ديجينيك كان قد انضم إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبالتحديد حينما كان رفقة منتخب بلاده استراليا في كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.

التقارير أكدت وجود توجه داخل نادي الهلال للاستغناء عن اللاعب رغم أن عقده يمتد لثلاث سنوات ونصف مضى منها نصف سنة.

ولم يُقدم المدافع الاسترالي ما يشفع له البقاء رفقة الزعيم الهلالي خلال النصف الثاني من بطولة الدوري وكذلك البطولة الآسيوية، مما يجعل إدارة النادي تبحث عن محترف بديل.

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يُذكر أن اللجنة الفنية في نادي الهلال التي تم تشكيلها في فترة رئاسة الأمير نواف بن سعد وابتعدت في الموسم الماضي وتتكون من بعض الخبرات الهلالية من لاعبين ومدربين، عادت للعمل بطلب من المهندس عبد الله الجربوع لمساعدة الإدارة في البحث عن مدرب ولاعبين مميزين.

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